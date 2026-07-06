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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رغم الإعلان عنها منذ أشهر.. جوجل تؤجل 3 ميزات جديدة فما القصة؟

شركة جوجل
شركة جوجل
لمياء الياسين

غالباً ما يكون عالم التكنولوجيا مليئاً بالتشويق، حيث تعرض شركات مثل جوجل ميزات جديدة ومثيرة، ثم تتركنا في ترقبٍ شديدٍ لإصدارها الرسمي. إليك ثلاثاً من هذه الميزات التي عُرضت بشكلٍ مُغرٍ، لكنها لا تزال بعيدة المنال.

تشمل هذه الميزات:
شريط التنقل العائم في Google Photos: استعرضت جوجل التصميم الجديد أكثر من مرة، لكنه لا يزال غائبًا عن نسخة اندرويد، رغم توفره على iOS.

تصميم جديد لأزرار Gboard: اختبرت الشركة أزرارًا بتصميم أكثر حداثة يتماشى مع لغة Material 3 Expressive، إلا أنها لم تطلقه رسميًا حتى الآن.

دمج Gemini Live مع Google Messages: رغم استعراض الميزة العام الماضي

تطبيق صور جوجل

على الجانب الآخر  فبدءاً من التصميم الجديد الأنيق لتطبيق صور جوجل، مروراً بتصميم لوحة المفاتيح المبتكر لتطبيق Gboard، وصولاً إلى التكامل بين Gemini Live ورسائل جوجل، تركت هذه الميزات الكثيرين يتساءلون عن سبب عدم إطلاقها حتى الآن وقد كانت إحدى أولى الميزات شريط الأدوات العائم لتطبيق صور جوجل، والذي تم تقديمه على نظام iOS في فبراير الماضي. 

يضفي هذا العنصر التصميمي الأنيق والعصري، بعلامات التبويب البيضاوية الشكل وأيقونة البحث الدائرية، لمسة من الرقي على صفحة الصور. إنه تغيير مرحب به عن الشريط السفلي التقليدي، ويتماشى مع لغة تصميم تطبيقات جوجل الأخرى مثل جوجل شات وجوجل فاينانس الجديد. ورغم التلميحات المتكررة على نظام أندرويد، لا يزال تطبيق الصور عالقًا بشريطه السفلي القديم

تحديات تقنية كامنة

يعد ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو التساؤل عن سبب عرض جوجل لميزة كهذه عدة مرات دون إطلاقها. هل يعود ذلك إلى سوء التنفيذ، أم أن هناك تحديات تقنية كامنة حالت دون إطلاقها على نطاق واسع؟ وبالانتقال إلى Gboard، تطبيق لوحة مفاتيح جوجل، نلاحظ ميزة أخرى مثيرة للاهتمام كانت قيد التطوير لبعض الوقت. ففي مارس 2025، بدأ Gboard تجربة مفاتيح بيضاوية الشكل، وهو تصميم يختلف عن الشكل المستطيل الدائري التقليدي. يتماشى هذا التصميم الجديد مع توجه جوجل نحو Material 3 Expressive، بهدف جعل لوحة المفاتيح أكثر جاذبية وتعبيرًا. على الرغم من أن العديد من لقطات الشاشة للتطبيق قد عرضت هذا التصميم الحديث للمفاتيح، إلا أنه لا يزال غائبًا عن النسخة المستقرة من Gboard.

يُعدّ هذا التصميم الجديد خطوةً في الاتجاه الصحيح. فهو يُضفي لمسةً شخصيةً على لوحة المفاتيح، مما يجعله أكثر جاذبيةً ويُحسّن تجربة المستخدم ورغم ذلك، فإنّ عدم إطلاقه على نطاق واسع حتى الآن يُثير تساؤلاتٍ حول مدى التزام جوجل بهذه الميزة. هل هو مجرد سعيٍ للكمال، أم أنّ هناك مشكلاتٍ كامنةٍ تحتاج إلى معالجةٍ قبل إطلاقه على نطاقٍ واسع؟

على الجانب الآخر تُثير هذه التأخيرات في إطلاق المنتجات تساؤلات أعمق حول استراتيجيات جوجل في تطوير المنتجات وإطلاقها. لماذا يتم عرض ميزات غير جاهزة للاستخدام العام؟ هل يعود ذلك إلى المبالغة في الوعود أم إلى نقص التنسيق الداخلي؟ 

في الختام، على الرغم من أن هذه الميزات الثلاث تُبرز روح الابتكار لدى جوجل، إلا أن تأخير إطلاقها يترك انطباعًا سيئًا. إنه تذكير بأن شركات التكنولوجيا يجب أن تُدير التوقعات وتفي بوعودها. 

Google Photos Google Messages Gemini Live أزرار Gboard التصميم الجديد تطبيق صور جوجل

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