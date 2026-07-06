يحول صورك إلى مقاطع فيديو احترافية.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

يواصل هاتف Honor 600 تطوير سلفه بثبات. فشاشة OLED أكثر سطوعًا، وبطارية أكبر، ومعالج أسرع، بالإضافة إلى شهادة IP69K الجديدة، تجعل منه ترقية ناجحة. أما بعض العيوب الطفيفة، مثل عدم وجود شبكة Wi-Fi بتردد 6 جيجاهرتز، والشحن اللاسلكي

من الناحية البصرية، يستند هاتف Honor 600 بوضوح إلى تصميم iPhone الحالي، وهذا لا يعني أنه أقل جودة بأي حال من الأحوال. فهو يتميز بجودة تصنيع عالية، وإطار من الألومنيوم غير اللامع، وحصوله على شهادة IP69K. وبطاريته بسعة 6400 مللي أمبير، وهي أكبر من سابقتها، لكنها أصغر في أوروبا منها في الصين. كما تم تحسين وظيفة الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى فيديوهات، وتقدم نتائج أكثر وضوحًا.

هاتف Honor 600

ميزات الكاميرا الرئيسية

لا تزال شركة Honor تستغني عن نطاق 6 جيجاهرتز لشبكة الواي فاي، لكنها مع ذلك تحقق سرعات نقل بيانات عالية على شبكة 5 جيجاهرتز. جودة الصوت جيدة، وخاصية إلغاء الضوضاء تعمل بكفاءة عالية.

تُقدّم الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل صورًا حادة ذات نطاق ديناميكي جيد، ولكنها قد تُفرط أحيانًا في إضاءة العناصر. أما العدسة فائقة الاتساع فتُقدّم صورًا جيدة، وهي مناسبة أيضًا للتصوير الماكرو، بينما يظل التكبير الرقمي فعالًا حتى أربعة أضعاف تقريبًا.

من أبرز مزايا هذا الجهاز شاشة OLED. يصل سطوعها الأقصى إلى أكثر من 8000 شمعة/م² عند عرض محتوى HDR، ويمكن أن يتجاوز 3000 شمعة/م² في الاستخدام اليومي. قد يكون من الممكن تحسين دقة الألوان قليلاً، لكن هذا الفرق غير ملحوظ عملياً.

مواصفات هاتف Honor 600

يُعدّ هاتف Honor 600 ترقيةً ناجحةً بفضل بطاريته الأكبر، ومعالجه الأحدث، وشاشته فائقة السطوع، ومقاومته الشاملة للماء. كما أن عمر البطارية وجودة التصنيع وضمان التحديثات لمدة ست سنوات أمورٌ مُقنعة. مع ذلك، يُعتبر غياب تقنية Wi-Fi 6E، والشحن اللاسلكي، وكاميرا التقريب من العيوب. وبفضل سعره المنخفض نسبيًا، يُقدّم Honor 600 حزمةً متكاملةً ومتناسقة، ويُمثّل خيار ترقيةٍ مُثيرًا للاهتمام حتى لمالكي هاتف Honor 400 .