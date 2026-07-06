قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف التفاصيل
أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب
معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف
الرئاسة التركية: ترامب يزور أنقرة غدا لحضور قمة الناتو
الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الصباغ 3 أشهر في واقعة الإساءة لـ أم كلثوم
مصر تؤكد دعم جهود إصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للجامعة العربية
روني : فيفا ارتكب عارًا بقرار رفع إيقاف بالوجون
زيوت الطعام تتراجع .. وكرتونة البيض ترتفع .. أسعار السلع اليوم الاثنين
بعد اتهامات لم يسلم منها.. أحمدي نجاد يظهر في جنازة خامنئي
الحرب على فيفا .. كيف أشعل قرار بالوجون تمردًا عالميًا ضد إنفانتينو؟
سريلانكا .. مقتل 25 شخصًا وإصابة 100في اشتباكات عنيفة داخل سجن
الجنيه الذهب يتحرك .. هل عاد المصريون للتحصن بالمعدن الأصفر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: تفعيل إدارة الموارد المائية غير التقليدية خطوة لتعزيز الأمن المائي

وزير الري والموارد المائية
وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، اعتمد خلاله المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل "الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية"، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ودعم محاور "الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0".

وأكد الدكتور سويلم أن تفعيل الإدارة المركزية يمثل خطوة مؤسسية مهمة جاءت استجابة لقرار لجنة السياسات بالوزارة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجها في الميزان المائي القومي، دعمًا لمحور معالجة وتحلية المياه ضمن منظومة المياه المصرية 2.0، وبما يتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح الدكتور سويلم أن مهام الإدارة تشمل إعداد الخطط والدراسات المتقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، وتطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع تطبيق المعايير البيئية والمواصفات الفنية اللازمة لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.

وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية (Concept Note) وخارطة الطريق (Roadmap) الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي تم إعدادها استنادًا إلى دراسات علمية لأحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، مع مواءمتها للواقع الهيدروليكي والبيئي المصري، وضمان التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية، ومنع أي تداخل في الاختصاصات.

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 لمراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة، والتي استمرت على مدار (36) يومًا، وعقدت خلالها (5) اجتماعات مكثفة، بمشاركة (15) عضوًا من الجهات المتخصصة داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب عدد من الأساتذة والخبراء من جامعة عين شمس، ومدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة الزراعة، لإثراء النقاشات الفنية ومراجعة التصور المؤسسي.

ويتضمن التصور المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة، هي: الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، لوضع النماذج والمخططات المتكاملة لتأهيل الموارد المائية غير التقليدية وفقًا للاستخدامات المستهدفة والاشتراطات الفنية والبيئية؛ والإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، لتحويل الدراسات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ؛ والإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، لضمان استدامة المعايير الفنية والبيئية، إلى جانب إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية لدعم الحوكمة والتعاون المشترك.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتوفير الإمكانات التكنولوجية والدعم الفني والكوادر المتخصصة اللازمة، مع استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية، بما يعزز قدرة الوزارة على حماية وصون الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو الإدارة الاستباقية والمتكاملة للموارد المائية، ودعم الأمن المائي، وتعزيز الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية كأحد المسارات المهمة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الري للموارد المائية معالجة المياه والتحلية وزير الموارد المائية والري استعراض المذكرة المفاهيمية اللجنة المشكلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

المتهمة

نشرت فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

القاضي أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: مصر قدمت نموذجا ناجحا في تمكين مواطنيها بالخارج

حادث

بتر كلي في الساق.. القصة الكاملة لحادث دهس فتاة الشروق

بالصور

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

انتشار الثعابين
انتشار الثعابين
انتشار الثعابين

طبيب بيطري يكشف السبب الحقيقي لظهور الثعابين بكثرة في المحافظات.. وطريقة واحدة فعالة للحد من انتشارها

الثعابين
الثعابين
الثعابين

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد