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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لتقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لتقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لتقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا
أ ش أ

 أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أنه سيتم بحث هذه المسألة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها غدا في أنقرة.

وقالت فون دير لاين - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الاثنين/ - إن "أوكرانيا تحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الدفاعات الجوية.. سنناقش هذا الأمر في قمة الناتو بأنقرة هذا الأسبوع".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية "قدمنا الأسبوع الماضي أول 4 مليارات يورو بموجب القرض الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو لتعزيز الدفاعات الأوكرانية بتكنولوجيا المسيرات المتقدمة"، مؤكدة أن المزيد سيأتي قريبا.

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل جاهدا للانتهاء من الحزمة الـ21 للعقوبات الأوروبية ضد روسيا خلال الأيام المقبلة، مشددة على أن بروكسل ستواصل زيادة الضغط على موسكو إلى أن يتم وقف إراقة الدماء.

يأتي ذلك في أعقاب شن روسيا الليلة الماضية هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وأسفرت عن مقتل 12 شخصا؛ وفقا لما أفاد به عمدة المدينة فيتالي كليتشكو.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنظمة الدفاع الجوي قمة حلف شمال الأطلسي ناتو

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