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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجميع يصغى باهتمام | لاعبو المنتخب يستمعون لرسالة الرئيس بعد التأهل التاريخي بالمونديال

السيسي
السيسي
عادل نصار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو للحظة استماع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم لرسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التأهل التاريخي في كأس العالم 2026.

وكان نشر الاتحاد المصري لكرة القدم مقطع فيديو يوثق تفاعل لاعبي منتخب مصر مع كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أشاد خلالها بالإنجاز التاريخي للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، بعد التأهل إلى دور الـ16 عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح.

خلال افتتاح مقر القيادة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حرص الرئيس السيسي على تهنئة الشعب المصري والمنتخب الوطني، قائلًا: "في البداية أوجه التحية والاعتزاز وأهنئ الشعب المصري بنجاح منتخب مصر في كأس العالم، وده يوم جميل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويجبر بخاطرنا جبرًا جميلًا في يوم زي ده".

وأظهر الفيديو لاعبي المنتخب الوطني وهم يتابعون كلمة رئيس الجمهورية، قبل أن تنطلق موجة من التصفيق الحار داخل المعسكر، تعبيرًا عن سعادتهم الكبيرة بالدعم والإشادة التي تلقوها عقب تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

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