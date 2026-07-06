مقتل 4 أشخاص.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استهداف سيارة في جنوب لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في منطقة النبطية جنوب لبنان بعد ظهر اليوم، مشيرًا إلى أنها استهدفت مشتبه بهم كانوا يقتربون من المنطقة العازلة الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارة على سيارة في المنطقة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه رصد سيارة تقل 4 مشتبها بهم تقترب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المشتبه بهم "شكلوا تهديدًا لجنوده"؛ ولذلك استهدفهم سلاح الجو الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل شن غارات متقطعة على جنوب لبنان، خاصة في منطقة النبطية، على الرغم من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين، وعادةً ما تدّعي أنها تستهدف مواقع حزب الله وعناصره، مواصلة انتهاك الهدنة.

كما نصّ اتفاقٌ وقّعته الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي لإنهاء الحرب، على وقف إطلاق النار في لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو.

وبعد أيام من محادثات في واشنطن؛ وافق لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري مدعوم من الولايات المتحدة يهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم.