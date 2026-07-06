بحث الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، اليوم /الإثنين/، هاتفيا مع كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشئون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية ، آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه تم - خلال الاتصال - بحث أوجه التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
قطر و فرنسا تبحثان أوجه التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين
بحث الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، اليوم /الإثنين/، هاتفيا مع كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشئون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية ، آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة.
الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشئون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة