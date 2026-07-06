قطر و فرنسا تبحثان أوجه التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين

بحث الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، اليوم /الإثنين/، هاتفيا مع كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشئون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية ، آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه تم - خلال الاتصال - بحث أوجه التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.