مباحثات رفيعة المستوى بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي حول الوضع الأمني في جنوب القوفاز

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أعلن البرلمان الأرميني، اليوم /الإثنين/، أن نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان التقى بالمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لدى منطقة جنوب القوقاز ماجدالينا جرونو؛ لبحث الوضع الأمني في المنطقة.

وذكر البرلمان- في بيان، بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية- أن الجانبين تبادلا الآراء بشان القضايا الخاصة بالسلام والأمن القليميين.



وأضاف البيان، أن الجانبين تطرقا في حديثهما أيضًا إلى الفرص المتاحة لإقامة مشروعات النقل الإقليمي، إلى جانب عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

يُشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أجرت زيارة استراتيجية إلى العاصمة الأرمينية يريفان في 2 يوليو الجاري، التقت خلالها برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بهدف تقديم حزمة كبرى من الدعم الاقتصادي والسياسي لتعزيز تقارب أرمينيا مع الغرب.