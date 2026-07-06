غزة تشجع الفراعنة.. اللجنة المصرية توفر 3 أماكن في القطاع لمشاهدة مواجهة الأرجنتين

دعت اللجنة المصرية في غزة، أهالي القطاع، إلى مشاهدة مواجهة منتخب مصر ضد الأرجنتين، في إطار منافسات دور الـ 16 في كأس العالم 2026، والتي ستقام غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء.

وقالت اللجنة المصرية، في بيان،: "تدعوكم اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، إلى حضور وتغطية الحدث الرياضي العالمي ضمن منافسات مونديال 2026، ومتابعة المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني".

وأوضحت أماكن عرض المباراة، وهي:

1- غزة.. بجانب برج وطن، مقابل شركة جوال.

2- المحافظة الوسطى – النصيرات، شارع السوق.

3- خان يونس – دوار الأقصى باتجاه شارع النص.

ونوهت اللجنة المصرية، أنها ستوفر خدمة الإنترنت المخصصة للقنوات ووسائل الإعلام؛ لتسهيل البث المباشر والتغطية الإعلامية.