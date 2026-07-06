أمين عام الناتو يطالب الحلفاء بتقديم خطط ملموسة لتحقيق أهداف الإنفاق على الدفاع

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الاثنين، الحلفاء بتقديم "خطط واضحة وملموسة وذات مصداقية" لتحقيق أهداف الإنفاق على الدفاع التي حددها الحلف، وذلك خلال قمة الناتو السنوية التي تنطلق غدًا في أنقرة.

وكانت دول الحلف الـ 32 قد اتفقت العام الماضي على استثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع، منها 3.5% تخصص لميزانيات الدفاع، و1.5% للطرق والجسور والموانئ، لتمكين القوات والمعدات من التحرك بسرعة أكبر في أوقات النزاعات، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وفيما يتعلق بالإنفاق لدى الحلفاء الأوروبيين وكندا، قال روته- خلال مؤتمر صحفي في أنقرة- "إن المؤشرات التي نراها حتى الآن تثير الإعجاب"، مضيفًا أن الناتو يتوقع أن يصل حجم استثمارهم الإضافي في الدفاع مجتمعين إلى 258 مليار دولار إضافية خلال عام 2025 والعام الجاري، مقارنةً بالسنوات السابقة.

لكن هذه الأرقام قد لا تكون كافية لإرضاء الإدارة الأمريكية، إذ كثيرًا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب حلفاء الولايات المتحدة بشأن الإنفاق الدفاعي، وهدد في السابق بعدم الدفاع عن أي عضو لا يبذل الجهد الكافي.

وتأتي تصريحات روته في العاصمة التركية قبيل قمة تستمر يومين، في وقت حرج لموقف التحالف مع الولايات المتحدة التي تعمل على تقليص دورها الأمني ​​في أوروبا.

ولا تزال بعض الدول تواجه صعوبة في الوصول إلى هدف الحلف السابق المتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.