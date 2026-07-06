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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
أسماء عبد الحفيظ

لفتت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور بإطلالة صيفية رياضية مميزة، جمعت بين البساطة والأناقة، لتتصدر تفاعل المتابعين الذين أشادوا بذوقها في اختيار أزيائها وإطلالاتها العصرية.

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا 

وظهرت دانييلا رحمة وهي تستمتع بأجواء الصيف، ممسكة بحبات الكرز، في جلسة تصوير عفوية عكست روح الموسم، بينما حصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير.

إطلالة رياضية أنيقة تخطف الأنظار

اختارت دانييلا رحمة إطلالة رياضية صيفية، حيث ارتدت شورتًا باللون الأحمر نسقته مع توب مخطط، وأكملت اللوك بقطعة علوية خفيفة، فيما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وأضافت نظارة بإطار أنيق منحت الإطلالة لمسة عصرية تناسب أجواء الصيف.

وجاءت الإطلالة بألوان مبهجة تتماشى مع موسم الفواكه الصيفية، بينما أضفى الكرز الذي كانت تتناوله في الصور طابعًا حيويًا وعفويًا على جلسة التصوير.

لمسات بسيطة وأناقة لافتة

اعتمدت الفنانة اللبنانية على مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة، وهو ما منحها مظهرًا ناعمًا وبسيطًا، ليؤكد مرة أخرى أن الإطلالات الصيفية لا تحتاج إلى المبالغة بقدر ما تحتاج إلى تنسيق متوازن بين الألوان والقطع.

كما أكملت إطلالتها بنظارة أنيقة أضفت لمسة كاجوال تناسب الأجواء الصيفية، لتظهر بإطلالة تجمع بين الراحة والأناقة في الوقت نفسه.

تفاعل واسع من الجمهور

وحظيت صور دانييلا رحمة بتفاعل كبير من متابعيها، الذين أشادوا بذوقها في اختيار الملابس الصيفية، معتبرين أن الإطلالة جاءت بسيطة وعصرية في آن واحد، بينما عبر آخرون عن إعجابهم بالجلسة العفوية التي أظهرتها وهي تستمتع بتناول الكرز.

وتحرص دانييلا رحمة باستمرار على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية، سواء من خلال جلسات التصوير أو أثناء السفر والعطلات، وهو ما يجعلها تحافظ على تواصل دائم مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دانييلا رحمة وأيقونة للموضة

الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة  

خلال السنوات الأخيرة، نجحت دانييلا رحمة في ترسيخ حضورها ليس فقط من خلال أعمالها الفنية، ولكن أيضًا عبر إطلالاتها التي تحظى باهتمام واسع من متابعي الموضة، إذ تميل إلى تنسيق الأزياء التي تجمع بين البساطة واللمسات العصرية.

 الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة  

وتتميز إطلالاتها بالتنوع بين الإطلالات الكاجوال، والرياضية، والكلاسيكية، ما يجعلها مصدر إلهام للكثير من الفتيات الباحثات عن أفكار جديدة للأزياء اليومية.

أحدث أعمال دانييلا رحمة

على الصعيد الفني، تواصل دانييلا رحمة نشاطها الفني من خلال مشاركتها في أعمال درامية متنوعة، حيث استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحقق حضورًا لافتًا في الدراما العربية، بفضل اختياراتها المتنوعة وأدائها الذي نال إشادة الجمهور والنقاد.

دانييلا دانييلا رحمة دانييلا رحمة بإطلالة رياضية جريئة مع الكرز دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

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دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

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