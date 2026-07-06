أحمد موسى يوجه رسالة قوية لاعبي المنتخب: أنتم مش أقل من هالاند وميسي

أكد الإعلامي أحمد موسى ثقته في المنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة، مشيدًا بالروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأشار، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حافزًا كبيرًا للعيبة.

وعلق “موسى” على بطولة كأس العالم، معتبرا أن ما حدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن إلغاء إيقاف لاعب المنتخب الأمريكي يثير علامات استفهام.

وأشاد بأداء “هالاند”، قائلا: «هالاند ده يجي 3 متر، جاتله الكورة دخَّلها بدماغه وخلَّص الماتش، على فكرة النص ساعة الأولى مفيش كورة لمسها، والبرازيل فاكرة نفسها هتاخد كأس العالم، إلعب تاخد كأس العالم، والماتش كان تحفة».

وأضاف: «هالاند في الاحتفالات شايل 2 على دماغه وماشي بيهم كأنه شايل كرتونة بيض أو كيلو رز، ما شاء الله».

ووجه رسالة لاعبي منتخب مصر: «مرموش أنت مش أقل من هالاند، أنت وإمام عاشور، وإمام هيسجل بكره هدف، ما شاء الله، كلهم رجالة، وصلاح واللعيبة كلهم إن شاء الله يسجلوا بكره».

وأكمل: «نروح نلعب ربع النهائي ونروح نلعب اللي بعده بعد كده، وعجبني أوي حسام حسن، جامد ما شاء الله عليه».

وأوضح: «كلام الرئيس السيسي دفعة قوية للعيبة، وده جزء من دعم وحافز كبير للمنتخب، دي رسالة قوية جدًا، وكابتن حسام حسن بيتشتغل على هذه الروح، وبيشغل لهم الأغاني الوطنية؛ لتحفيز اللعيبة».

وأضاف: «اللعيبة كلهم رجالة، وبحيي الكابتن حسام حسن؛ عشان الرجالة يبقوا عارفين إن 110 مليون مصري منتظرين الفرحة، والعالم كله هيتابع المباراة غدًا».

واختتم حديثه: «اللي حصل من ترامب مع الفيفا بيثير شكوك، والمكسيك خرجت، وكندا خرجت، واللي حصل إن لما بلجيكا عملت استئناف؛ قالوا الموضوع قانوني، الموضوع سياسي مش قانوني، بلجيكا ليها مصلحة عشان هي اللي هتلعب، والاتحاد الدولي يقولك بلجيكا مالهاش مصلحة، فأنت كده بتقف قدام طموحات منتخب بلجيكا، وده يدي بلجيكا رد قوي يفوزوا على أمريكا النهارده».