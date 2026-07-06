أحمد موسى: لا نخشى الأرجنتين ولا يوجد عدالة تحكيمية بالمونديال

قال الإعلامي أحمد موسى، أن ابطال مصر سوف يخوضون مباراة قوية مع الأرجنتين، موضحا أننا أمام كأس عالم لا يوجد به عدالة تحكيمية .

وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، منتخب مصر لا يخش الأرجنتين رغم أننا متأكدين من عدم وجود عدالة تحكيمية، ودول أوربا تهاجم الفيفا بسبب التدخلات في الأمور التحكيمية والغاء الكارت الأحمر للاعب الأمريكي.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.