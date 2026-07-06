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الزراعة : جودة البطيخ تتحسن الأسبوع الحالي.. والبشاير جيدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزراعة : جودة البطيخ تتحسن الأسبوع الحالي.. والبشاير جيدة

البطيخ
البطيخ
هاني حسين

أكد سليمان عمران مدير برنامج البطيخ بوزارة الزراعة، أن  جودة البطيخ سوف تتحسن خلال الأسبوع الحالي لأننا كنا في نهاية عروة صيفية مبكرة .


وقال سليمان عمران  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"   مع ارتفاع درجات الحرارة ونهاية المحصول تكون الثمرة نشوية والنشا لا تتحول إلى سكر ".

وتابع سليمان عمران:"  بدأ الموسم الجديد من البطيخ وهناك بشاير متميزة وسعر البطيخ أصبح جيدا والجودة أصبحت اعلى ".

واكمل سليمان عمران :" اللي يشتري بطيخ يشتري بطيخ من أماكن بها ظل ولا تكون البطيخة متواجدة في شمس ". 
 

البطيخ اخبار التوك شو بشاير البطيخ مصر عروة البطيخ

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