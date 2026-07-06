الزراعة : جودة البطيخ تتحسن الأسبوع الحالي.. والبشاير جيدة

أكد سليمان عمران مدير برنامج البطيخ بوزارة الزراعة، أن جودة البطيخ سوف تتحسن خلال الأسبوع الحالي لأننا كنا في نهاية عروة صيفية مبكرة .



وقال سليمان عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مع ارتفاع درجات الحرارة ونهاية المحصول تكون الثمرة نشوية والنشا لا تتحول إلى سكر ".

وتابع سليمان عمران:" بدأ الموسم الجديد من البطيخ وهناك بشاير متميزة وسعر البطيخ أصبح جيدا والجودة أصبحت اعلى ".

واكمل سليمان عمران :" اللي يشتري بطيخ يشتري بطيخ من أماكن بها ظل ولا تكون البطيخة متواجدة في شمس ".

