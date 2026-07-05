حل مشكلة الصرف الزراعى بحوض السواداية بمركز كفر البطيخ



ناقش الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، آلية وضع حلول لمشكلة الصرف الزراعى بحوض السواداية الواقع ضمن مناطق " عزبة العدل ، عزبة السواداية ، عزبة اللضامين " بمركز كفر البطيخ، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و ممثلى كافة الجهات المعنية و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

هذا وقد شهد الاجتماع طرح لكافة المحاور المُتعلقة بالمشكلة ، التى جاءت نتيجة انخفاض منسوب الأراضي الزراعية اقل من مستوى منسوب مصرف السنانية العمومى ، وغمر الأراضي بالمياه ، مما أدى إلى وصول المنسوب إلى المبانى السكنية المتاخمة للأراضي الزراعية المنخفضة والمقامة بالمخالفة ، كما تم طرح كافة المحاور المترتبة على ذلك .

حيث ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " كافة الحلول المطروحة للمشكلة ، و وجه بدراسة هذه الحلول على أرض الواقع لتنفيذها كما وجه تعليماته إلى مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسرعة تطهير وتجريف المصارف الخصوصية و مصرف السنانية العمومى .

وأكد " محافظ دمياط " على متابعته الدورية لهذا الملف لوضع حل حاسم ، للحفاظ علي البيئة وصحة المواطنين