ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في السيطرة على حريق اندلع بأشجار نخيل وامتد إلى أربعة أحواش بقرية المشاودة الغربية التابعة لقرية بيت علام بمركز جرجا، وذلك بعد تدخل سريع حال دون امتداد النيران إلى المنازل والممتلكات المجاورة، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بأشجار النخيل بناحية المشاودة الغربية، وامتدت ألسنة اللهب إلى أربعة أحواش مجاورة، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، مدعومة بوحدات إطفاء جرجا السريع، وبرديس، وأولاد عليو، حيث خاض رجال الإطفاء سباقًا مع الزمن لمحاصرة النيران ومنع انتشارها إلى المناطق السكنية المجاورة، خاصة في ظل سرعة اشتعال أشجار النخيل وارتفاع درجات الحرارة.

وتمكنت القوات، بعد جهود مكثفة، من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وسط متابعة ميدانية للتأكد من استقرار الأوضاع بالمكان.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين، فيما أسفر عن عدد من الخسائر المادية، من بينها نفوق جاموسة، إضافة إلى تلفيات لحقت بالأحواش وأشجار النخيل التي التهمتها النيران.

وفي أعقاب الحريق، تم إخطار إدارة الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحيوان النافق، كما تم إخطار إدارة الشؤون الاجتماعية لحصر التلفيات والخسائر التي خلفها الحريق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة في مثل هذه الحالات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.