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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الشباب والرياضة: مؤتمر صحفي قريبا عن شراكة بين أحد أندية الشركات وأحد الأندية الجماهيرية | فيديو

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
محمود محسن

كشف الكابتن جوهر نبيل عن قرب الإعلان، خلال مؤتمر صحفي، عن شراكة بين أحد أندية الشركات وأحد الأندية الجماهيرية، بما يحقق استدامة مالية للنادي الجماهيري من خلال الخبرات الاستثمارية والإدارية لنادي الشركة، إلى جانب تطوير استاد المحافظة والفنادق التابعة له، موضحًا أن الوزارة تتبنى سياسة العمل بعيدًا عن الدعاية، ولا تعلن عن المشروعات إلا بعد الانتهاء منها، مستشهدًا بملف أرض نادي الزمالك الذي تم التعامل معه بسرية حتى اكتمال العمل.

وأكد الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع عبر قناة مودرن mti تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن مصر حريصة على الاستفادة من التجارب العربية الناجحة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المغرب يأتي في إطار تبادل الخبرات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع وطني كبير لتطوير كرة القدم، يهدف إلى منح المواهب في جميع محافظات الجمهورية فرصًا حقيقية للوصول إلى مستويات النجوم الكبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وعلى صعيد استعدادات المنتخب للمواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، أعرب جوهر نبيل عن تفاؤله بقدرة المنتخب على تقديم أداء قوي، مؤكدًا أن اللاعبين لا يعانون أي ضغوط فنية، وأن المنتخب أثبت شخصيته في مباريات سابقة.

استقرار المعسكر وتركيز الفريق

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على احترامه الكامل لخصوصية الجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أن أي تواصل مع اللاعبين أو الجهاز الفني يتم عبر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن هاني أبو ريدة، حفاظًا على استقرار المعسكر وتركيز الفريق.

جوهر نبيل الشركات الأندية الجماهيرية التجارب العربية المنتخب

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