سيامة 31 دياكون جددا لـ 15 كنيسة بإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة

صلى نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

وفي إطار التعمير الرعوي وسد احتياجات الخدمة المتزايدة في كنائس الإيبارشية، صلى نيافته صلوات سيامة ٣١ من خدام الإيبارشية في درجة دياكون (شماس كامل) وذلك للخدمة في ١٥ كنيسة من كنائسها.

وسيخدم ١٢ من الدياكونيين الجدد في خمس من كنائس مدينتي سوهاج وسوهاج الجديدة، وسيخدم خمسة آخرون في ثلاث كنائس بمدينة المنشاة وقراها، وتسعة بخمس كنائس في قرى مركز سوهاج، وخمسة آخرون في كنيستين بقريتين تابعتين لمدينة المراغة.