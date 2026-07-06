الأنبا رافائيل يستكمل محاضرات درس الكتاب الأسبوعية بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية

تستضيف الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، مساء اليوم الاثنين، اللقاء الأسبوعي لدرس الكتاب، حيث يستكمل نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، سلسلة محاضراته الأسبوعية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، تحت شعار: "كلامك انتظرت".

ويأتي اللقاء ضمن الاجتماعات الروحية والتعليمية المنتظمة التي يحرص نيافة الأنبا رافائيل على تقديمها، بهدف تعميق دراسة الكتاب المقدس وتعزيز الحياة الروحية للمشاركين.

ومن المقرر أن تُبث المحاضرة على الهواء مباشرة عبر قناة "مي سات" في موعدها المعتاد، لإتاحة الفرصة أمام المتابعين داخل مصر وخارجها للمشاركة والاستفادة من التعاليم الروحية المقدمة خلال اللقاء.

كما دعت كنائس وسط القاهرة الراغبين في متابعة الأنشطة والأخبار إلى الانضمام إلى القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق واتساب، والتي تنشر مواعيد اللقاءات والفعاليات أولًا بأول.