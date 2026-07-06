مفتي الجمهورية يتوجه للعاصمة الأوزبكية للمشاركة في منتدى الحضارة الإسلامية الدولي

توجَّه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم اليوم، الإثنين، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند؛ للمشاركة في أعمال «برنامج المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية.. طريق السلام والتسامح والتنوير»، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو الجاري بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين والوزراء ورؤساء المؤسسات الدينية والثقافية والبحثية من مختلف دول العالم.

مفتي الجمهورية يشارك في المنتدى الدولي للحضارة الإسلامية بالعاصمة الأوزبكية

وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في هذا المنتدى الدولي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الحضاري، وإبراز إسهامات الحضارة الإسلامية في ترسيخ قيم السلام والتسامح، ودعم التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية بما يُسهم في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

وتعكس مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في هذا الحدث الدولي حرصَ دار الإفتاء المصرية على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، والإسهام في المبادرات العلمية والفكرية التي تُرسخ المنهج الأزهري الوسطي، وتدعم الحوار بين الثقافات، وتعزِّز قيم التعايش الإنساني والسلام، بما يؤكد الدَّور الريادي لمصر ومؤسساتها الدينية في خدمة قضايا الأمة والإنسانية.