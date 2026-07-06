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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يراهن على المدرب الوطني.. وحسام حسن يرد بإنجاز تاريخي في كأس العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عادل نصار

لم تكن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تصدرت وسائل الإعلام في حينها ومنذ 6 سنوات عن مدرب المنتخب الوطني، عادية بل كانت دستورا وفلسفة نجاح بمجرد تنفيذها يصنع التاريخ.

بطولة كأس العالم 2026

وصناعة التاريخ لم تحدث إلا بعد اختيار مدرب وطني لمنتخب مصر لكرة القدم، وهذا ما وجدناه جميعًا خلال الفترة الحالية وفي بطولة كأس العالم 2026، بعد أن حقق المنتخب الوطني تحت قيادة العميد الكابتن حسام حسن انجازا تاريخا بالوصول لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم 2026.

الرئيس السيسي

أوجه التحية والاعتزاز وأهنئ الشعب المصري بنجاح منتخب مصر في كأس العالم

وفي حفل مهيب لإفتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الأوكتاجون، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، جزء من حديث إلى منتخب مصر، معبرا عن فخره وتهانية بالاتجاز الكروي الغير مسبوق لمصر، قائلًا: "في البداية أوجه التحية والاعتزاز وأهنئ الشعب المصري بنجاح منتخب مصر في كأس العالم، وده يوم جميل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويجبر بخاطرنا جبرًا جميلًا في يوم زي ده".

منتخب مصر

موجة من التصفيق الحار داخل المعسكر

فيما أظهر الفيديو لاعبي المنتخب الوطني وهم يتابعون كلمة رئيس الجمهورية، قبل أن تنطلق موجة من التصفيق الحار داخل المعسكر، تعبيرًا عن سعادتهم الكبيرة بالدعم والإشادة التي تلقوها عقب تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

مش هنجيب مدربين أجانب للمنتخب تاني

وهنا تحقق الانجاز تحت قياد مدرب وطني من طراز رفيع وهو الكابتن حسام حسن، الأمر الذي تحدث عنه الرئيس منذ ما يقرب من 6 سنوات، حينما قال :"مش هنجيب مدربين أجانب للمنتخب تاني ويجب منح الفرصة للمدرب الوطني".

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