مفتي الجمهورية: افتتاح الأوكتاجون خطوةً تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم

عبّر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقر القيادة العسكرية بالعاصمة الجديدة.

وقال مفتي الجمهورية في بيان: أسعدني ما رأيت اليوم من إنجازات وطننا الحبيب مصر في بناء مؤسساته وتعزيز قدراته العسكرية والأمنية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس، عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ما يؤكد أن الأوطان القوية تبنى بالعلم والعمل والإخلاص، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها واجب شرعي ووطني.

وتابع مفتي الجمهورية: ويُمثِّل افتتاح «الأوكتاجون» مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، اليوم السبت، الرابع من يوليو عام 2026م بالعاصمة الجديدة، خطوةً تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم، بما يعزز قدرتها على صيانة أمن الوطن وحماية مقدراته، ويدلل على أن بناء القوة الرشيدة يمثل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على السلام والاستقرار.

واختتم بيانه: حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا من كل مكروه وسوء، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، ووفَّق قادتها وأبناءها إلى ما فيه خير البلاد والعباد.

وزير الأوقاف يُهنئ الرئيس والمصريين بافتتاح الأوكتاجون

كما تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية (الأوكتاجون)، الذي يمثل إنجازًا وطنيًّا جديدًا، يجسد ما تشهده الدولة المصرية من تطور في بناء مؤسساتها وتعزيز قدراتها الاستراتيجية.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن افتتاح هذا الصرح الوطني؛ يأتي امتدادًا لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة في ترسيخ مقومات القوة الشاملة، وتعزيز قدرتها على حماية أمنها القومي، وصون مقدراتها، واستشراف المستقبل بمنهج يقوم على التخطيط العلمي والإعداد المحكم.

وتابع وزير الأوقاف: وما أجمل أن يتزامن هذا الإنجاز مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي استعادت بها مصر إرادتها الوطنية، وانطلقت منها مسيرة بناء الدولة الحديثة، تحقيقًا لارتباط الرؤية السياسية بالإنجاز الوطني والإرادة الشعبية في حاضنة وطنية جامعة بين العلم والإيمان والوطنية.

واختتم البيان: حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وبارك جهود أبنائها المخلصين في جميع مؤسسات الدولة، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأيدها بمزيد من التقدم والازدهار.