محافظ القاهرة: تعميم الـسيارة «كيوت» تدريجيا للقضاء على التوك توك العشوائي

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة النقل الداخلي؛ من خلال تنفيذ مبادرة استبدال مركبات “التوك توك” بسيارات “كيوت” الصغيرة، باعتبارها بديلا حضاريا وآمنا ومرخصا.

جاء ذلك لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام، مساء اليوم في ديوان عام المحافظة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة.

محافظ القاهرة

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة سيتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تواصل جهودها للقضاء على المظاهر العشوائية، بالتوازي مع إنشاء أسواق حضارية جديدة تستوعب الأنشطة التجارية والباعة، بما يتوافق مع أعمال التطوير التي تشهدها العاصمة، ويسهم في تحقيق الانضباط بالشوارع، وتحسين المظهر الحضاري، ورفع جودة الحياة للمواطنين.