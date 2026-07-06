إنفانتينو: فيفا مؤسسة مستقلة.. ولا علاقة لترامب بإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، أن قرار إلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون لم يتأثر بأي محادثة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح إنفانتينو "لقد اطلعت على التعليقات العامة بشأن قرار لجنة الانضباط المستقلة في الفيفا المتعلقة بإيقاف فولارين بالوجون، وأود التأكيد مجددًا على مبدأ أساسي من مبادئ إدارة الفيفا".

وأضاف: "الهيئات القضائية في الفيفا مستقلة تعمل بشكل مستقل، وتطبق مدونة الانضباط الخاصة بالفيفا، وتفصل في القضايا؛ بناءً على اللوائح المعمول بها والوقائع المحددة المعروضة أمامها، فاستقلاليتها ضرورية لمصداقية ونزاهة كرة القدم، ويجب احترامها دائمًا".

وتابع: “نعم، أناقش بانتظام الأمور المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم مع رئيس الولايات المتحدة، وقد تلقيت اتصالاً من الرئيس دونالد ترامب بخصوص هذا الموضوع، كما أتلقى اتصالات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين ومهتمين بكرة القدم ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم حول العديد من القضايا”.

وواصل تصريحاته "خلال حديثنا، أوضحتُ أن هناك إجراءات قانونية جارية تشمل الهيئات القضائية المستقلة التابعة للفيفا، وأن القضية سيُبتّ فيها في الوقت المناسب من قبل الهيئات المختصة، هكذا يعمل نظام الفيفا، وهو مبدأ سألتزم به دائمًا".

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "أقرأ قرارات لجنة الانضباط في الفيفا فور صدورها، وأحيانًا أتفاجأ بها، وأحيانًا أتفق معها، وأحيانًا أختلف"، مضيفا "لكن ما أفعله دائمًا هو احترام هذه القرارات واستقلالية الهيئات التي تتخذها، سواء أعجبنا القرار شخصيًا أم لا، فهذا غير ذي صلة واحترام المؤسسات المستقلة وسيادة القانون هو ما يحمي نزاهة منافساتنا ومصداقية الفيفا في جميع الأوقات".