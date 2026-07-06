كارثة في السودان.. انهيار منجم ذهب يودي بحياة 15 شخصًا في وادي حلفا

أفادت الشركة السودانية للموارد المعدنية، اليوم الإثنين، بوفاة 15 مُعدِّناً وإصابة آخر جراء انهيار منجم في منطقة سمنة، بمحلية وادي حلفا، شمالي السودان.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية، إن الحادث وقع؛ إثر دخول عدد من المُعدِّنين إلى المنجم، رغم أنه منجمٌ مغلق.

وكانت إدارة البيئة والسلامة، قد أغلقت الموقع مسبقًا، وأصدرت تحذيراتٍ واضحة بمنع العمل داخله، بعد تقييماتٍ فنية أثبتت خطورته واحتمالات انهياره، إلا أن بعض المُعدِّنين دخلوا الموقع بالمخالفة لتلك التوجيهات، مما أدى إلى انهيار أجزاءٍ من المنجم عليهم.