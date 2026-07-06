الزمالك يقترب من ضم موهبة المصرية للاتصالات بطلب من محمد سليم

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع حمد فتحي، لاعب فريق المصرية للاتصالات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء تحرك إدارة الزمالك بناءً على رغبة المدير الفني الجديد محمد سليم، الذي أبدى إعجابه بإمكانات اللاعب، وطلب التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق، ضمن خطة تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل انطلاق الموسم.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى حسم الصفقة في أقرب وقت، بعدما نال حمد فتحي إشادة الجهاز الفني، الذي يرى أنه يمتلك المقومات الفنية التي تؤهله لتقديم الإضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل الزمالك تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل إبرام عدد من الصفقات التي تتماشى مع رؤية الجهاز الفني، بهدف المنافسة بقوة على جميع البطولات في الموسم الجديد.