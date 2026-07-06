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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة نجم الزمالك والعميد تصل لـ الأعلي للإعلام| ماذا حدث؟

حسام حسن
حسام حسن
يسري غازي

شهدت الساعات الماضية أزمة حادة نشبت بين عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق وحسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني.

ويلتقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب الأرجنتين فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

حدة الأزمة اشتعلت لدى توجيه عفت نصار نجم الزمالك السابق انتقادات حادة فى غير محلها إلي حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني.

هجوم ناري

وجه عفت نصار، نجم الزمالك السابق، انتقادات للأداء الفني الذي يقدمه منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن مؤكدًا أنه لا يلمس بصمة تكتيكية واضحة داخل الملعب، رغم امتلاك المنتخب مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفردية الكبيرة.

وأوضح نصار أن تقييمه لحسام حسن لا يتجاوز 5 من 10، مشيرًا إلى أن تقييم أي مدرب يجب أن يعتمد على ما يقدمه الفريق من أفكار فنية وتنظيم داخل أرضية الملعب، وليس فقط على النتائج أو الأهداف التي تأتي بمهارات اللاعبين.

وخلال ظهوره في بودكاست “مان تو مان”، قال عفت نصار: “تقييمي لـ حسام حسن 5 من 10، أنا بقيس المدرب بشغله في الملعب، عندي رتم بلعب فيه، وعندي صورة بشوفها”.

وأضاف أن المنتخب قد ينجح في التسجيل بفضل الإمكانيات الفردية لنجومه مثل محمد صلاح أو إمام عاشور، لكنه يرى أن الفريق يفتقد إلى الهوية الفنية الواضحة، متسائلًا عن الجانب التكتيكي والرؤية الفنية التي يقدمها الجهاز الفني خلال المباريات.

وأشاد نجم الزمالك السابق بما قدمه هيثم حسن خلال إحدى المباريات، معتبرًا أن اللاعب هو من صنع الفارق بقدراته الشخصية، وليس نتيجة تعليمات فنية مباشرة من الجهاز الفني.

وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يوضح حسام حسن فكرته الفنية، ويؤكد أنه طلب من اللاعب تنفيذ هذا الدور من أجل نقل الفريق سريعًا من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، مع الاعتماد على اللعب الأرضي في مواجهة منافس يمتلك أفضلية بدنية.

وأكد نصار أن الأداء الهجومي للمنتخب لا يعكس وجود أفكار واضحة، مستشهدًا بما قاله أحد المعلقين خلال المباراة، عندما أشار إلى أن الفريق قد يستمر لساعات دون أن ينجح في صناعة فرصة حقيقية للتسجيل، وهو ما اعتبره انعكاسًا للمشكلة الفنية التي يتحدث عنها.

وفي ختام تصريحاته، أكد عفت نصار أنه يقدر الظروف التي يعمل فيها حسام حسن، لكنه يرى أن المدير الفني يفتقد إلى الخبرات الدولية والدراسات التدريبية المتخصصة، رغم امتلاكه خبرة طويلة في الدوري المصري امتدت لنحو 19 عامًا.

وأشار إلى أن هذه الخبرة كانت تحتاج إلى تدعيم بتحقيق بطولات وإنجازات أكبر على مستوى التدريب، بما يمنحه فرصة الوصول إلى مستويات فنية أعلى وقيادة المنتخبات بثقة أكبر خلال البطولات الكبرى.

العميد يشكو نجم الزمالك

ووفقا لتقارير صحفية فلقد قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد عفت نصار نجم الزمالك السابق، على خلفية الإساءة في حقه وتحريضًا للجماهير ضده خلال تدريبه للمنتخب الوطني.

وجاءت الشكوي بعد تصريحات عفت نصار خلال الفترة الماضية، والذي تضمن تجاوزات وإساءات شخصية، إلى جانب تحريض الجماهير ضده، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن المنتظر أن ينظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الشكوى خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للإعلام.

حسام حسن منتخب مصر الزمالك عفت نصار كأس العالم الأرجنتين

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