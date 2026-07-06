شبانة: حسام حسن مجنن الصهاينة.. والفيفا يسمح برفع علم فلسطين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، أثار غضب وسائل إعلام ومتابعين إسرائيليين بعد رفعه علم فلسطين عقب مباراة أستراليا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يمنع رفع العلم باعتباره علم دولة عضو في الاتحاد.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "حسام حسن مجنن الصهاينة بسبب حمله علم فلسطين عقب مباراة أستراليا، وطلعوا يقولوا إنهم سيشجعون منتخب الأرجنتين، لكن يشجعوا براحتهم".

وأضاف: "الفيفا أكد أن رفع علم فلسطين مسموح به، لأنه علم دولة عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا توجد أي مشكلة في ذلك أو أبعاد سياسية تمنع رفعه".