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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يستقبل النائب محمد شبانة لبحث تعزيز التعاون وتطوير نادي الصحفيين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادى الصحفيين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تستهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، ودعم الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ الدور الوطنى للمؤسسات المهنية والمجتمعية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استكمال خطة تطوير منشآت نادى الصحفيين، بما يواكب رؤية الدولة في تحديث البنية التحتية للمنشآت الرياضية والاجتماعية، وتحويلها إلى مراكز متكاملة تقدم خدمات نوعية تليق بأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

كما تناول الاجتماع آليات مساهمة وزارة الشباب والرياضة في دعم الاستثمارات داخل النادى، بما يعزز من موارده الذاتية، ويضمن استدامة تطوير خدماته، إلى جانب الاتفاق على فتح قنوات اتصال وتنسيق مؤسسية ودائمة بين الوزارة وإدارة النادى، بما يحقق سرعة الإنجاز والتكامل في تنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة، انطلاقاً من توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات المؤسسات الوطنية.

وفي سياق متصل، استعرض الجانبان الرؤى المتعلقة بقانون صندوق الرعاية والاستثمار الرياضى، باعتباره أحد المشروعات المهمة التي تستهدف توفير مظلة مستدامة لرعاية قدامى الرياضيين، وصون حقوقهم، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في خدمة الرياضة المصرية، بما يتسق مع رؤية الدولة في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الاستثمار الرياضى.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من المبادرات والأفكار الرامية إلى رفع الوعى الوطنى لدى الشباب، وبناء الشخصية المصرية على أسس من الانتماء والمسؤولية والمعرفة، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ، يمتلك أدوات المستقبل، ويشارك بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في ختام اللقاء، أن الوزارة مستمرة في مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة، ويدعم جهود التنمية الشاملة، ويرتقى بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل محمد شبانة نادي الصحفيين

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