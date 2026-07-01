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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تطالب وزير الرياضة بمراجعة أسعار تأجير ملاعب مراكز الشباب.. صور

نائبة تطالب وزير الشباب والرياضة بمراجعة أسعار تأجير ملاعب مراكز الشباب
نائبة تطالب وزير الشباب والرياضة بمراجعة أسعار تأجير ملاعب مراكز الشباب
معتز الخصوصي

طالبت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بضرورة مراجعة منظومة تأجير الملاعب والقاعات والأماكن داخل مراكز الشباب، والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، بما يضمن إتاحة الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء النائبة مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، حيث ناقشت عدداً من الملفات المتعلقة بدور مراكز الشباب في خدمة النشء والشباب، مؤكدة أهمية الحفاظ على الهدف الأساسي من إنشاء هذه المراكز باعتبارها أحد أهم أدوات الدولة في استثمار طاقات الشباب وتنمية قدراتهم.

وأوضحت النائبة أن قيام بعض مراكز الشباب بتأجير الملاعب والقاعات بأسعار مرتفعة يحول دون استفادة قطاع كبير من الشباب والأطفال من ممارسة الأنشطة الرياضية، مطالبة بوضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.

وأكدت عصفور أهمية تخصيص أوقات وأماكن مناسبة داخل مراكز الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية بأسعار رمزية أو بالمجان خلال فترة الإجازة الصيفية، إلى جانب وضع خطة صيفية متكاملة لاستغلال طاقات الشباب وإبعادهم عن السلوكيات السلبية من خلال التوسع في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

كما دعت إلى تنظيم مسابقات ودوريات صيفية في مختلف الألعاب والأنشطة على مستوى مراكز الشباب، بما يسهم في دمج الشباب وتنمية روح المنافسة والانتماء واكتشاف المواهب ورعايتها.

وشددت النائبة على أن الاهتمام بالشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة يمثل استثماراً حقيقياً في بناء الإنسان المصري، ويتسق مع توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.

تأجير الملاعب مراكز الشباب الأسعار وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل

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