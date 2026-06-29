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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متعجرف ومغرور.. أزمة خارج الملعب قبل مواجهة البرازيل واليابان بالمونديال

مباراة البرازيل واليابان
مباراة البرازيل واليابان
القسم الرياضي

علق ماركينيوس ، قائد منتخب البرازيل ، على تصريحات كينتو شيوغاي مهاجم منتخب اليابان ، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبان ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كاس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرازيل مع نظيره منتخب اليابان اليوم الإثنين على أرضية ملعب هيوستن ، في الساعة الثامنة مساء ، في لقاء يوصف بالندية والإثارة نظرا لقوة المنتخبان.

تنقل مباراة البرازيل واليابان ببطولة كأس العالم 2026 ، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات مدافع البرازيل بعدما وصف كينتو شيوغاي ، أن منتخب البرازيل لم يعد قوى مثل السابق.

ووصف ماركينيوس ، مهاجم اليابان ، بأنه متعجرفا ومغرورا  مؤكدا هذه التصريحات وصلت إلى لاعبي منتخب السيليساو.

وأضاف: " من الجيد أن يواصلوا الحديث بهذا الشكل ، فهذا يمنحنا دافع أكبر لتحقيق الفوز ".

وتابع : " البرازيل كانت ومازالت منتخب عظيم " ، مشيرا إلى أن يجب على لاعبي السيليساو أن يظهروا قواتهم الحقيقية ووجودهم.

البرازيل اليابان مونديال 2026 كأس العالم ماركينيوس

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