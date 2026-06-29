متعجرف ومغرور.. أزمة خارج الملعب قبل مواجهة البرازيل واليابان بالمونديال

علق ماركينيوس ، قائد منتخب البرازيل ، على تصريحات كينتو شيوغاي مهاجم منتخب اليابان ، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبان ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كاس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرازيل مع نظيره منتخب اليابان اليوم الإثنين على أرضية ملعب هيوستن ، في الساعة الثامنة مساء ، في لقاء يوصف بالندية والإثارة نظرا لقوة المنتخبان.

تنقل مباراة البرازيل واليابان ببطولة كأس العالم 2026 ، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات مدافع البرازيل بعدما وصف كينتو شيوغاي ، أن منتخب البرازيل لم يعد قوى مثل السابق.

ووصف ماركينيوس ، مهاجم اليابان ، بأنه متعجرفا ومغرورا مؤكدا هذه التصريحات وصلت إلى لاعبي منتخب السيليساو.

وأضاف: " من الجيد أن يواصلوا الحديث بهذا الشكل ، فهذا يمنحنا دافع أكبر لتحقيق الفوز ".

وتابع : " البرازيل كانت ومازالت منتخب عظيم " ، مشيرا إلى أن يجب على لاعبي السيليساو أن يظهروا قواتهم الحقيقية ووجودهم.