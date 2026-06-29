موعد مباراة البرازيل ضد اليابان في كأس العالم والقنوات الناقلة

يواجه منتخب البرازيل منافسه اليابان اليوم على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب البرازيل لمواصلة طريقه نحو اللقب السادس في تاريخه بينما يحلم منتخب اليابان بكتابة فصل غير مسبوق في تاريخه المونديالي عبر تجاوز أحد أكبر عمالقة اللعبة والتأهل للأدوار النهائية من البطولة.

ويدخل منتخب البرازيل البطولة تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي وسط آمال جماهيرية كبيرة بإنهاء سنوات الابتعاد عن منصة التتويج بعدما فشل "السيليساو" في حصد كأس العالم منذ نسخة 2002 كما ودع آخر نسختين من الدور ربع النهائي.

موعد مباراة البرازيل ضد اليابان

ويواجه منتخب البرازيل منافسه اليابان غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وسبق وواجه منتخب البرازيل منافسه اليابان في 14 مباراة حقق خلالها "السيليساو" 11 انتصارًا مقابل تعادلين بينما فازت اليابان في مناسبة واحدة فقط.

وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في مباراة ودية شهد مفاجأة كبيرة بفوز اليابان بنتيجة 3-2 وهو ما يمنح لاعبي الساموراي دفعة معنوية قبل لقاء الليلة رغم أن المواجهات الرسمية تظل شاهدة على التفوق البرازيلي وفي مقدمتها الفوز الكبير بنتيجة 4-1 في كأس العالم 2006.