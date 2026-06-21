قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط جديدة لتنظيم الأكاديميات الرياضية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف شروط ممارسة النشاط
لماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟.. لـ15 سببا لا يعرفه كثيرون
تعليق قوي من أولمو بعد الفوز على السعودية 4-0 في كأس العالم
الرئيس السوري: لدينا مشكلة عميقة مع حزب الله لكننا لا نريد أن يموت لبنان بأكمله
كأس العالم 2026 | أول تعليق من لامين يامال بعد هدفه في شباك السعودية
إبراهيم شير: موقف لبنان التفاوضي مع إسرائيل يضعف دون حزب الله.. وإيران ترى المفاوضات آخر نافذة دبلوماسية
بعد واقعة منتخب البرازيل.. قانون الـ 8 ثواني يسرق الأضواء في كأس العالم 2026
أستاذ بالأزهر: برّ الأب عبادة مستمرة لا ترتبط بالمناسبات
كان راجع من امتحانات الثانوية العامة.. نقابة المعلمين: جراحة عاجلة لـ مدرس أصيب فى حادث بالبحيرة
وزارة الخارجية القطرية: انفجار داخلي في مصنع دون أنباء عن وقوع إصابات
ماذا يحدث في سويسرا؟| تهديدات ترامب تربك المحادثات.. وإيران تلوّح بالانسحاب
سماع دوي انفجار في الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد واقعة منتخب البرازيل.. قانون الـ 8 ثواني يسرق الأضواء في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

في ليلة كروية استثنائية تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، استعاد منتخب البرازيل بريقه في كأس العالم 2026؛ بعدما حقق فوزًا مقنعًا على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، ليقترب بقوة من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 32.

ولم تكن المباراة مجرد انتصار برازيلي عريض؛ بل شهدت أيضًا أول تطبيق عملي لإحدى اللوائح الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ ما جعل المواجهة حديث الجماهير والمتابعين حول العالم.

كأس العالم

فينيسيوس يتألق ويقود السامبا نحو التأهل

دخل المنتخب البرازيلي المباراة تحت ضغط البحث عن الفوز بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام المغرب، لكنه نجح في تقديم أداء هجومي مميز أكد من خلاله مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان النجم فينيسيوس جونيور رجل المباراة الأول؛ بعدما لعب دور البطولة في الشوط الأول، حيث صنع هدفين لماتيوس كونيا في الدقيقتين 23 و36، قبل أن يختتم الثلاثية بنفسه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وبهذا الانتصار رفع منتخب "السيليساو" رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب، بينما تنتظر البرازيل مواجهة حاسمة أمام اسكتلندا في الجولة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة.

 

هايتي أول ضحايا مونديال 2026

على الجانب الآخر، تحولت آمال منتخب هايتي في مواصلة المشوار المونديالي إلى سراب؛ بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي، ليصبح أول منتخب يودع بطولة كأس العالم 2026 رسميًا.

وفشل المنتخب الكاريبي في مجاراة القوة الهجومية للبرازيل، ليبقى دون أي نقطة في قاع المجموعة، منهياً مشاركته مبكرًا رغم الطموحات الكبيرة التي صاحبت ظهوره في البطولة.
 

قانون الـ 8 ثواني اللائحة الجديدة تظهر لأول مرة

بعيدا عن الأهداف والنتيجة؛ خطفت اللائحة الجديدة الخاصة بحراس المرمى الأنظار خلال المباراة، فقرر حكم اللقاء احتساب ركلة ركنية لصالح البرازيل؛ بعد تأخر حارس مرمى هايتي في استئناف اللعب، تطبيقًا للتعديل الجديد الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينص القانون على معاقبة حارس المرمى الذي يحتفظ بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ داخل منطقة الجزاء بمنح الفريق المنافس ركلة ركنية مباشرة، بدلاً من الركلة الحرة غير المباشرة التي كانت تُطبق سابقًا.
 

لوائح جديدة تغير شكل كأس العالم 2026

وتأتي هذه التعديلات، ضمن حزمة من القوانين الجديدة التي تم تطبيقها في كأس العالم 2026؛ بهدف زيادة الوقت الفعلي للعب، والحد من إهدار الوقت.

كأس العالم

ويرى خبراء التحكيم أن قانون الـ 8 ثواني سيجبر حراس المرمى على سرعة استئناف اللعب؛ ما يرفع من إيقاع المباريات، ويمنح الجماهير مزيدًا من الإثارة، وقد كانت مباراة البرازيل وهايتي أول اختبار حقيقي لهذا القانون على أكبر مسرح كروي في العالم.
 

مباراة تتصدر الترند العالمي

لم تتصدر المباراة عناوين الأخبار بسبب فوز البرازيل فقط؛ بل بسبب الحدث التحكيمي التاريخي الذي شهدته، إذ تحولت واقعة تطبيق قانون الـ 8 ثوانٍ إلى مادة للنقاش بين الجماهير والمحللين، لتصبح مواجهة البرازيل وهايتي واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

ومع اقتراب الأدوار الحاسمة؛ يبدو أن مونديال 2026 لا يقدم مفاجآت كروية فحسب، بل يفتح أيضًا صفحة جديدة في تاريخ قوانين اللعبة، كانت بدايتها من مباراة البرازيل وهايتي.

كأس العالم كأس العالم 2026 منتخب البرازيل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مونديال 2026 مباريات كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

اليونان: حريق هائل في جزيرة سيروس وتحذيرات للسكان لإخلاء منازلهم

اليونان: حريق هائل في جزيرة سيروس وتحذيرات للسكان لإخلاء منازلهم

أرشيفية

الدفاعات الروسية تدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة

وزير الخارجية السويسري يلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية السويسري يلتقي نظيره الإيراني

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

طريقة الرز المعمر المصري الحادق

طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

المزيد