بعد واقعة منتخب البرازيل.. قانون الـ 8 ثواني يسرق الأضواء في كأس العالم 2026

في ليلة كروية استثنائية تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، استعاد منتخب البرازيل بريقه في كأس العالم 2026؛ بعدما حقق فوزًا مقنعًا على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، ليقترب بقوة من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 32.

ولم تكن المباراة مجرد انتصار برازيلي عريض؛ بل شهدت أيضًا أول تطبيق عملي لإحدى اللوائح الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ ما جعل المواجهة حديث الجماهير والمتابعين حول العالم.

فينيسيوس يتألق ويقود السامبا نحو التأهل

دخل المنتخب البرازيلي المباراة تحت ضغط البحث عن الفوز بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام المغرب، لكنه نجح في تقديم أداء هجومي مميز أكد من خلاله مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان النجم فينيسيوس جونيور رجل المباراة الأول؛ بعدما لعب دور البطولة في الشوط الأول، حيث صنع هدفين لماتيوس كونيا في الدقيقتين 23 و36، قبل أن يختتم الثلاثية بنفسه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وبهذا الانتصار رفع منتخب "السيليساو" رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب، بينما تنتظر البرازيل مواجهة حاسمة أمام اسكتلندا في الجولة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة.

هايتي أول ضحايا مونديال 2026

على الجانب الآخر، تحولت آمال منتخب هايتي في مواصلة المشوار المونديالي إلى سراب؛ بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي، ليصبح أول منتخب يودع بطولة كأس العالم 2026 رسميًا.

وفشل المنتخب الكاريبي في مجاراة القوة الهجومية للبرازيل، ليبقى دون أي نقطة في قاع المجموعة، منهياً مشاركته مبكرًا رغم الطموحات الكبيرة التي صاحبت ظهوره في البطولة.



قانون الـ 8 ثواني اللائحة الجديدة تظهر لأول مرة

بعيدا عن الأهداف والنتيجة؛ خطفت اللائحة الجديدة الخاصة بحراس المرمى الأنظار خلال المباراة، فقرر حكم اللقاء احتساب ركلة ركنية لصالح البرازيل؛ بعد تأخر حارس مرمى هايتي في استئناف اللعب، تطبيقًا للتعديل الجديد الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينص القانون على معاقبة حارس المرمى الذي يحتفظ بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ داخل منطقة الجزاء بمنح الفريق المنافس ركلة ركنية مباشرة، بدلاً من الركلة الحرة غير المباشرة التي كانت تُطبق سابقًا.



لوائح جديدة تغير شكل كأس العالم 2026

وتأتي هذه التعديلات، ضمن حزمة من القوانين الجديدة التي تم تطبيقها في كأس العالم 2026؛ بهدف زيادة الوقت الفعلي للعب، والحد من إهدار الوقت.

ويرى خبراء التحكيم أن قانون الـ 8 ثواني سيجبر حراس المرمى على سرعة استئناف اللعب؛ ما يرفع من إيقاع المباريات، ويمنح الجماهير مزيدًا من الإثارة، وقد كانت مباراة البرازيل وهايتي أول اختبار حقيقي لهذا القانون على أكبر مسرح كروي في العالم.



مباراة تتصدر الترند العالمي

لم تتصدر المباراة عناوين الأخبار بسبب فوز البرازيل فقط؛ بل بسبب الحدث التحكيمي التاريخي الذي شهدته، إذ تحولت واقعة تطبيق قانون الـ 8 ثوانٍ إلى مادة للنقاش بين الجماهير والمحللين، لتصبح مواجهة البرازيل وهايتي واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

ومع اقتراب الأدوار الحاسمة؛ يبدو أن مونديال 2026 لا يقدم مفاجآت كروية فحسب، بل يفتح أيضًا صفحة جديدة في تاريخ قوانين اللعبة، كانت بدايتها من مباراة البرازيل وهايتي.