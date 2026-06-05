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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابينيو: نتعامل بجدية مع كل المباريات.. وسعيد بالعودة لمنتخب البرازيل قبل المونديال

فابينيو
فابينيو
إسلام مقلد

أكد فابينيو، لاعب وسط منتخب البرازيل، أن جميع مباريات "السيليساو" تحظى بأهمية كبيرة بغض النظر عن قوة المنافس، مشيرًا إلى سعادته بالعودة لتمثيل منتخب بلاده بعد غياب استمر عدة سنوات، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال فابينيو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لانس" البرازيلية: "التدريبات القوية والمكثفة أمر طبيعي داخل منتخب البرازيل، في ظل الجودة الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون، فالجميع يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه".

الوصول لأفضل جاهزية 

وأضاف: "حتى المباريات التي تبدو سهلة على الورق نتعامل معها بمنتهى الجدية، لأن كل لاعب يريد إثبات نفسه وتقديم أفضل أداء ممكن، ونحن نرغب في الوصول لأفضل جاهزية قبل المنافسات الرسمية".

قوة المنافسة داخل التدريبات

وتحدث لاعب الوسط البرازيلي عن قوة المنافسة داخل التدريبات، مؤكدًا أن الاحتكاكات تحدث بشكل طبيعي بسبب رغبة الجميع في الفوز بالكرة وإظهار قدراتهم الفنية.

وأشار فابينيو إلى ثقته في المجموعة الحالية لـ منتخب البرازيل، موضحًا أن اللاعبين والجهاز الفني يعملون بصورة مميزة، رغم وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى تطوير قبل انطلاق كأس العالم.

الانتقال إلى الدوري السعودي 

وعن عودته إلى المنتخب بعد فترة غياب، قال: "كنت أعلم أن انتقالي إلى الدوري السعودي قد يبعدني قليلًا عن المنتخب، لكنني لم أفقد الأمل في العودة. الغياب استمر قرابة ثلاث سنوات، لذلك أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا مجددًا، والمشاركة في كأس العالم تمثل فرصة خاصة للغاية بالنسبة لي".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في مباراة ودية تقام فجر الأحد المقبل على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

فابينيو منتخب البرازيل البرازيل السيليساو

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