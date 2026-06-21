كأس العالم 2026| عماد غنيم: الضغط المبكر مفتاح فوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا

أكد المحلل الرياضي عماد غنيم، أنه على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، أن يركز على الضغط المبكر على منتخب نيوزيلندا منذ الدقائق الأولى من المباراة؛ من أجل تسجيل هدف يمنح الفريق الأفضلية، ويسهل إدارة المباراة.

مباغتة المنافسين منذ البداية

وأوضح غنيم، خلال برنامج “أنا وهو وهي”، على قناة “صدى البلد”، تقديم سارة سامي وآية شعيب، أن أرقام المنتخب تؤكد نجاح هذا الأسلوب، مشيرًا إلى أن منتخب مصر سجل العدد الأكبر من أهدافه خلال أول 15 دقيقة من المباريات، وهو ما يعكس تركيز اللاعبين وقدرتهم على مباغتة المنافسين منذ البداية.

وأضاف أن المنتخب أحرز 46 هدفًا مقابل استقبال 22 هدفًا خلال المباريات التي خاضها تحت قيادة حسام حسن، لافتًا إلى أن الربع ساعة الأخيرة من اللقاءات تمثل الفترة الأكثر استقبالًا للأهداف، وهو ما يستوجب الحفاظ على التركيز والجاهزية البدنية حتى صافرة النهاية.

وشدد على أهمية تجنب الحصول على إنذارات مجانية، خاصة بالنسبة لأحمد فتوح ومروان عطية، مؤكدًا أن بعض المخالفات كان يمكن تفاديها دون الحاجة إلى تدخلات تمنح المنافس أفضلية أو تعرض اللاعبين للإيقاف.



صلاح وزيزو وعمر مرموش

وأشار إلى أن حسام حسن سيعتمد على التشكيل نفسه الذي خاض به المباراة الماضية أمام بلجيكا، مع استمرار الثنائي مروان عطية ومهند لاشين في أدوارهما الدفاعية أمام خط الظهر، بينما يتولى إمام عاشور مهام الربط الهجومي، خلف الثلاثي محمد صلاح وزيزو وعمر مرموش في الخط الأمامي.