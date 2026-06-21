جمال حمزة يطالب منتخب مصر بالاعتماد على اللعب الجماعي أمام نيوزيلندا

طالب جمال حمزة ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لاعبي منتخب مصر بالاعتماد بشكل أكبر على الأداء الجماعي خلال المواجهات المقبلة في كأس العالم 2026، خاصة قبل مواجهة نيوزيلندا المرتقبة.

وأوضح جمال حمزة خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن المنتخب قدم فترات جيدة أمام بلجيكا، لكنه افتقد في بعض الأحيان للعب الجماعي والتمرير السريع في الثلث الهجومي الأخير.

وأكد أن زيادة التعاون بين اللاعبين سيكون مفتاح الوصول إلى مرمى المنافسين وصناعة المزيد من الفرص الخطيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفوز، بشرط الالتزام بالأداء الجماعي واستغلال الفرص المتاحة بالشكل الأمثل من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التأهل للدور المقبل.