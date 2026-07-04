وزير الرياضة: لازم نركز أمام الأرجنتين ونعمل اللي علينا والباقي على الله

أعرب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، عن فخره بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة عمل جماعي ودعم كبير للرياضة المصرية خلال السنوات الماضية.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال جوهر نبيل في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "مبروك علينا كلنا، يوم جميل واحتفالات في مصر كلها سواء في مصر أو أمريكا، والملعب كان حاجة تشرف، وتحية للجالية المصرية في أمريكا، اللي خلتنا كأننا بنلعب في ستاد القاهرة".

وتابع: "حاسس بوطنية كبيرة جدا، مفيش مستحيل بشكل عام، والرياضة بشكل خاص، والحمد لله قدمنا مستوى أفضل وأحسن من كل حاجة في كأس العالم، قيادة فنية التؤام، والنجاح ليس لحسام وإبراهيم فقط بل للمنظومة بشكل عام للاتحاد وأعضاء المجلس والرابطة، والجميع، والرئيس ودعمه والبنية التحتية، والاحتفال كان جميل جداط.

وأكمل: "خارج من الفان زوون حاجة تشرف وتنظيم جميل جدا، عاصمة جميلة جدًا، والجميع سعيد بشكل كبير، والأجواء كانت رائعة ومميزة في كل مصرط.

وذكر: "حالة لم نراها في مصر من قبل، وفخور إن بلدنا تقدر تنظم أحداث مختلفة، وحسسونا إننا في كأس العالم في المدرجات".

واستكمل: "القيادة السياسية لما اهتمت بالرياضة خلال 12 سنة تم خلالها إنشاء كل ذلك، والملاعب وكل ذلك يعطي دافعة للرياضيين في مصر تقدر تنجز بشكل أكبر، والدعم ده مهم جدا للرياضيين، وبتخليهم يعملوا إنجازات كبيرة جدا".

واختتم جوهر نبيل حديثه قائلا: "عملنا الإنجاز وطبقنا، المباراة القادمة أمام الأرجنتين بشكل كبير والضغط العصبي مش هيكون موجود، والمباراة نستمتع بيها وهنقدم أداء كبير، ولما سافرت معاهم السعودية قبل مباراة إسبانيا شوفت روح كبيرة جدا جدا، والتجمع قولت إننا هنعمل إنجاز كبير جدًا ونقدر نعمله، ولازم نركز أمام الأرجنتين وهنعمل اللي علينا والباقي على الله".