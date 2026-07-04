محافظ الغربية يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي إلى دور الـ16 بكأس العالم

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر الوطني، بمناسبة الفوز المستحق على منتخب أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن لاعبي المنتخب الوطني قدموا مباراة كبيرة اتسمت بالروح القتالية والانضباط والإصرار على تحقيق الفوز، لينجحوا في إسعاد الجماهير المصرية التي ساندتهم في كل مكان، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد الذي بُذل ويؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة في أكبر المحافل الرياضية العالمية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن مراكز الشباب والأندية التي فتحت أبوابها أمام الجماهير في مختلف أنحاء المحافظة شهدت أجواء وطنية مميزة، حيث حرص المواطنون على مؤازرة المنتخب حتى صافرة النهاية، معبرين عن فرحتهم بهذا الفوز الغالي والتأهل المستحق.

تأهل منتخب مصر

واختتم اللواء دكتور علاء عبد المعطي تصريحاته بتمنياته لمنتخب مصر بمواصلة الانتصارات خلال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف لاعبيه بكل الفخر والدعم، وأن الجميع يتطلع إلى استمرار كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية في مونديال 2026 م .