ميناء السخنة يستقبل السفينة CHIPOLBROK SUN وعلى متنها ونش عملاق

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر اليوم، عن استقبال ميناء السخنة السفينة CHIPOLBROK SUN، وعلى متنها ونش عملاق من طراز Terex-Gottwald بقدرة رفع تبلغ 150 طنًا، والمخصص لتشغيل محطة البضائع العامة والصب الجاف التابعة لشركة ترانس كارجو إنترناشيونال، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير ميناء السخنة وتعزيز مكانته كميناء محوري رئيسي بمنطقة البحر الأحمر.

وتُعد شركة ترانس كارجو إنترناشيونال أحد المشغلين الجدد بميناء السخنة، حيث تضم المحطة الواقعة بالحوض السادس رصيفًا بحريًا بطول 676 مترًا طوليًا، إلى جانب ساحة خلفية على مساحة تقارب 70 ألف متر مربع، وتمثل هذه المحطة المرحلة الأولى من نشاط الشركة بالميناء، على أن يكتمل التشغيل الكامل للمحطة بنهاية عام 2027 بإجمالي مساحة تبلغ 335 ألف متر مربع، بما يعزز القدرات التشغيلية للميناء ويزيد من جاهزيته لاستقبال وتداول مختلف أنواع البضائع.

ويمثل وصول هذا الونش خطوة عملية في استكمال الإجراءات التنفيذية والتعاقدية التي تقودها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع شركائها من المستثمرين والمشغلين، ومن المنتظر أن يستقبل الميناء والمحطة خلال الشهر الجاري 3 أوناش أخرى بقدرة رفع 150 طنًا لكل منها، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحديثة التي يشهدها ميناء السخنة، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في الأنشطة اللوجستية والمينائية.

ويأتي وصول المعدات الجديدة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير ميناء السخنة ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتنويع الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، دعمًا لرؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تأكيد مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي متكامل، كما تأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل ووزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية في تيسير الإجراءات الخاصة بوصول وتركيب وتشغيل هذا النوع من المعدات، بما أسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز كفاءة جاهزية المحطة.