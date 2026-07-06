بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

يبحث المواطنون عن سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره 15 جنيها بحلول التعاملات المسائية الأحد.

سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6742.86 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5900.00 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 18 لنحو 5057.14 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3933.33 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيه.

سعر أوقية الذهب

بلغت سعر أوقية الذهب نحو 209703 جنيهات.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.32% ووصل إلى نحو 4176 دولارًا للأونصة.