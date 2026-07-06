عاصفة تؤخر وصول الأرجنتين إلى أتلانتا قبل مواجهة مصر

وصلت بعثة منتخب الأرجنتين إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، تمهيدًا لخوض مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما واجهت رحلة الفريق بعض الصعوبات بسبب التقلبات الجوية التي أثرت على موعد الإقلاع.

وبحسب ما ذكرته شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن سوء الأحوال الجوية في أتلانتا، والمتمثل في الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، تسبب في تأخير مغادرة بعثة "التانجو" من مدينة ميامي، وهو ما انعكس على موعد وصول الفريق إلى مقر إقامته.

وأشارت الشبكة إلى أن الرحلة الجوية، التي تستغرق عادة أقل من ساعتين، امتدت لفترة أطول من المتوقع، قبل أن تتوجه البعثة فور وصولها إلى الفندق المخصص لإقامة المنتخب، والذي يقع على بعد نحو نصف ساعة من المطار.

ومن المنتظر أن يراجع الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني البرنامج التحضيري للفريق، في ظل ضيق الوقت قبل المواجهة المرتقبة، إذ قد يتم تعديل موعد المران الرئيسي لمنح اللاعبين فرصة أكبر للاستشفاء بعد عناء السفر.

ورغم تأخر الوصول، لم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي قرار رسمي بتغيير جدول الاستعدادات، حيث ما يزال المؤتمر الصحفي الخاص بليونيل سكالوني قائمًا في موعده المقرر قبل المباراة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة منتخب مصر مساء الثلاثاء على ملعب "مرسيدس-بنز" بمدينة أتلانتا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16، يسعى خلالها بطل العالم لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بينما يطمح "الفراعنة" لمواصلة كتابة التاريخ في النسخة الحالية من المونديال.