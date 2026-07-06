وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع مالاوي في مختلف المجالات

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومالاوي، مؤكدا تطلع واشنطن إلى تعزيزها في المستقبل في مختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو بمناسبة احتفال مالاوي بذكرى يوم الاستقلال اليوم الاثنين، ونشرته الخارجية الأمريكية.

وقال روبيو"إن العلاقة بين الولايات المتحدة ومالاوي مبنية على الثقة المتبادلة و التعاون والازدهار المستمر لبلدينا.. وانطلاقا من الشراكة العريقة بين الولايات المتحدة ومالاوي، نتطلع إلى مواصلة العمل معا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصحة و النمو الاقتصادي و الأمن".

وأضاف روبيو: "معا، نستطيع أن نجعل بلدينا أكثر ازدهارا".