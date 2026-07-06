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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تصح الصلاة خلف إمام يدخن السجائر؟.. الإفتاء توضح الحكم وشروط الإمامة

فضل صلاة الجماعة
فضل صلاة الجماعة
عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الصلاة خلف إمام يدخن السجائر، حيث أوضح عدد من أمناء الفتوى الرأي الشرعي في هذه المسألة، مؤكدين أن التدخين رغم كونه أمرًا مرفوضًا شرعًا لما يسببه من أضرار، إلا أنه لا يؤثر على صحة الصلاة خلف من يفعله.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة خلف الإمام المدخن جائزة، موضحًا أن التدخين ليس في حكم شرب الخمر الذي يُبطل الاقتداء بالإمام، مشيرًا إلى وجود اختلاف فقهي حول حكم التدخين، حيث يرى فريق من العلماء تحريمه وهو الرأي المعتمد لدى دار الإفتاء، بينما يذهب آخرون إلى كراهته، مؤكدًا أنه لا ينبغي التشدد في الحكم على الناس أو تحميلهم إثمًا في مسائل خلافية.

ومن جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، أن الصلاة خلف الإمام الذي يدخن صحيحة إذا كان مستوفيًا لشروط الإمامة، مثل كونه الأجدر بالإمامة من حيث إتقان تلاوة القرآن وحسن الأداء، إلى جانب موافقة إدارة المسجد عليه، لافتًا إلى أن التدخين ثبتت أضراره طبيًا، ما يجعله داخلًا في دائرة المحرمات من حيث الإضرار بالنفس.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية نهت عن كل ما يضر بالإنسان، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا، مستشهدًا بآيات قرآنية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرّم الخبائث، كما نهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة، فضلًا عن القاعدة النبوية التي تقضي بأنه "لا ضرر ولا ضرار".

شروط صحة الإمامة

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، أن هناك ضوابط أساسية ينبغي توافرها في الإمام، أهمها إتقان قراءة القرآن دون أخطاء تُغيّر المعنى، وأن يكون على دراية بأحكام الصلاة، إلى جانب سلامته من الأعذار التي قد تؤثر على أدائه، مثل الأعذار المرضية، مع التأكيد على جواز إمامة الصبي المميز إذا كان حافظًا للقرآن وقادرًا على أداء الصلاة بشكل صحيح.

وأكدت دار الإفتاء في ختام توضيحها أن العبرة في صحة الاقتداء بالإمام ليست بخلوه من الذنوب، وإنما بمدى استيفائه لشروط الإمامة وصحة صلاته، مشددة على ضرورة الجمع بين الالتزام بالأحكام الشرعية والتحلي بالحكمة في التعامل مع الخلافات الفقهية.

دار الإفتاء حكم الصلاة خلف إمام يدخن حكم التدخين شروط صحة الإمامة

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