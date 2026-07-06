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قرار عاجل بتشكيل لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل بتشكيل لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٧ / ٢٠٢٦ واستكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل ضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وفي ضوء ضوابط الكتاب الدوري (٤٠) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٧ بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستوبات والمراحل التعليمية المختلفة ، وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب فقد تقرر ما يلي:

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء ما تقدم، يتعين على كافة المديريات الالتزام بما يلي:-

  • تشكيل لجنة بكل مديرية لتجميع وفحص ملفات التحويلات للصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة إليها من الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية (إدارة التعليم الثانوي)؛ للتأكد من صحة البيانات واستيفاء المستندات المقدمة بمبررات التحويل .
     
  • إعداد كشوف ورقية مجمعة ومعتمدة من سيادتكم وأخرى إلكترونية (Excel Sheet) بالتحويلات على مستوى المديرية كل صف على حدة، موضح بها صورة من سبب التحويل طبقًا للنموذج المعد وإرسالها مع مندوب تابع لسيادتكم إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية. (مرفق)
     
  • إعداد كشوف ورقية مستقلة ومعتمدة من سيادتكم وأخرى إلكترونية (Excel Sheet) للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم (٣٠٥) لسنة ٢٠١٥.
     
  • يجوز لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس الرسمية عربي إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ( تنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية في سنة حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي) ،ولا يجوز عكس ذلك .
     
  • تحويلات الطلاب بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ( دولية) فيتم الرجوع فيها إلى مديري مديريات التربية والتعليم للاختصاص.
     

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه لن يتم استلام أي تحويلات من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعليمية، ولا يتم البدء في إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.
 

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن اللجنة المركزية المشكلة لفحص التحويلات ستبدأ عملها من ٢٠٢٦/٧/١٩ على أن تنتهي في ٢٠٢٦/٨/٣١
 

و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كافة الإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

و شددت وزارة التربية والتعليم على أن المديرية المقيد بها الطالب هي الجهة المنوط بها تسجيل بيانات الطالب دون سواها للبت في قبول التحويل من عدمه.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم

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