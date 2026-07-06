أنشيلوتي بعد وداع البرازيل: الخسارة ليست النهاية بل بداية دورة جديدة

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن حزنه الشديد بعد وداع كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الخسارة يجب أن تكون بداية لمرحلة جديدة داخل المنتخب.

وقال أنشيلوتي - في تصريحات صحفية عقب المباراة - "نحن جميعًا نشعر بحزن كبير، لأنني أرى أن الفريق قدم كأس عالم جيدًا، وإن لم يكن استثنائيًا".

وأضاف: "أعتقد أيضًا أننا كنا نستحق الفوز في مباراة اليوم. عندما تمر بلحظة مثل هذه، يجب أن تعتبر الخسارة بداية لمغامرة جديدة وموسم جديد".

وتابع: "علينا مواصلة العمل والتطور والبحث عن أفكار جديدة".

واختتم مدرب البرازيل تصريحاته قائلاً: "أؤمن بأن هذه الخسارة ليست النهاية، بل بداية دورة جديدة".