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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرك عاجل من الصحة بعد تزايد لدغات الثعابين والعقارب

بيان الصحة
بيان الصحة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار الاستعدادات لمواجهة حالات لدغات الثعابين والعقارب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن توافر المصل المضاد داخل عدد من المستشفيات بمحافظة سوهاج، مؤكدة جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع الحالات وصرف العلاج وفقًا للبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن أي شخص يتعرض للدغة ثعبان أو عقرب يجب عليه التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى من المستشفيات المحددة، وعدم الاعتماد على الوصفات الشعبية أو تأخير تلقي الرعاية الطبية، حيث يتم إجراء الكشف الطبي وتقييم الحالة، ثم صرف المصل المضاد بالجرعات المناسبة وفقًا للحالة الصحية للمصاب.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحصول على العلاج في أسرع وقت يرفع من فرص التعافي ويقلل من المضاعفات، مشيرة إلى ضرورة عدم مغادرة المستشفى قبل استكمال الفحص وتلقي الخدمة العلاجية كاملة، مع إمكانية التواصل مع الخط الساخن 137 الخاص بمركز الخدمات الطارئة للحصول على الإرشادات اللازمة.

أماكن الامصال في سوهاج

وشملت قائمة المستشفيات التي أعلنت الوزارة عن توافر المصل المضاد بها داخل محافظة سوهاج:" مستشفى سوهاج العام- مستشفى أخميم المركزي- مستشفى المراغة المركزي- مستشفى ساقلتة النموذجي- مستشفى طما المركزي- مستشفى طهطا العام- مستشفى جرجا العام- مستشفى البلينا المركزي- مستشفى دار السلام المركزي- ومستشفى المنشاة المركزي- ومستشفى العسيرات- ومستشفى جهينة، والمستشفى التعليمي".

وشددت الوزارة على أن جميع هذه المستشفيات مجهزة لاستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، مع توافر الأمصال والأطقم الطبية المدربة للتعامل مع مختلف درجات الإصابة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وإنقاذ المصابين في الوقت المناسب.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيادة نشاط الثعابين والعقارب خلال أشهر الصيف، وهو ما يستدعي توخي الحذر خاصة في المناطق الزراعية والصحراوية، مع ضرورة ارتداء الأحذية المناسبة أثناء السير ليلًا، وتجنب الاقتراب من أماكن تجمع الحشائش أو الأكوام الحجرية، والإسراع بالتوجه إلى أقرب مستشفى فور التعرض لأي لدغة، باعتبار أن سرعة التدخل الطبي هي العامل الأهم في الحفاظ على حياة المصاب وتقليل المضاعفات المحتملة.

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