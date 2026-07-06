محافظ سوهاج: عرض مباريات المنتخب المصري بكأس العالم مجانًا بمراكز الشباب

تابع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، جاهزية مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لعرض مباريات منتخب مصر فى كأس العالم بالمجان بمراكز الشباب والأندية الرياضية، خاصة المباراة القادمة التي يخوضها المنتخب غدا ضد نظيره الأرجنتيني في دور الـ16.

وذلك من خلال وضع شاشات عرض وتوجيه دعوة عامة للمواطنين لمشاهدة المباريات، وتوفير عدد من الشاشات العملاقة.

محافظة سوهاج

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته للمنتخب بالفوز ورفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل العالمي، والوصول إلى المباراة النهائية، في إنجاز تاريخي يضاف إلى الكرة المصرية، مثمنا دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم مختلف الخدمات والفعاليات التي تعزز المشاركة المجتمعية.

وترسخ مكانة مراكز الشباب والأندية كمنارات للتنمية، وحاضنة للمواهب، بالتوازي مع خطة الدولة لبناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زكريا وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم التنبيه على جميع مراكز الشباب والأندية بتوفير الأجواء المناسبة واختيار الأماكن اللائقة لراحة المواطنين.

واكد حرص المديرية بالتعاون مع المحافظة على إتاحة المشاهدة المجانية لفعاليات كأس العالم للجماهير بمختلف مراكز وقرى المحافظة، واستقبال المواطنين مجانا لمشاهدة مباريات المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين، وتشجيع المنتخب الوطني في كأس العالم.

الجدير بالذكر أن مراكز الشباب والأندية بسوهاج قد شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والأسر لمشاهدة مباريات المنتخب، منذ بداية البطولة في أجواء تنظيمية متميزة تؤكد دور مراكز الشباب كمراكز مجتمعية تجمع أبناء الوطن حول المناسبات والأحداث الوطنية والرياضية الكبرى.