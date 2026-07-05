جامعة سوهاج تعلن نتائج كلية طب وجراحة الفم والأسنان وتؤكد التزامها بمعايير الجودة والعدالة

انطلاقًا من التزام جامعة سوهاج بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وترسيخ لمبادئ العدالة والشفافية، اعتمدت جامعة سوهاج نتيجة الفرقة الثانية بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بنسبة نجاح بلغت 86.85%، فيما بلغت نسبة النجاح بالفرقة الأولى 34.23%.

جامعة سوهاج

وذلك وفقا لما انتهت إليه أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بكل دقة وموضوعية، لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وتؤكد الجامعة أن نسب النجاح تعكس مدي الالتزام بمعايير التقييم العادل إيمانًا بأن العدالة في التقييم تمثل الركيزة الأساسية لجودة العملية التعليمية، وأن المصداقية في إعلان النتائج تعكس قوة المؤسسة وثقتها في منظومتها الأكاديمية.

وتشدد الجامعة على استمرارها فى تطوير منظومة التعليم والامتحانات، وتقديم مختلف أشكال الدعم الأكاديمي للطلاب، بما يضمن الإرتقاء بالمستوى العلمي، وتحقيق رسالة الجامعة في تخريج كوادر مؤهلة وفقًا لأعلى معايير الجودة.