رعب إسرائيلي من تركيا.. نتنياهو يفتح النار على أردوغان بسبب مقاتلات إف-35

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن تركيا "لا تستحق" طائرات إف-35 أو محركات نفاثة لطائراتها المقاتلة.

وأضاف نتنياهو: "تركيا بلد رائع، لكن يقودها رجل يدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل، وهو (أردوغان) يحتل نصف قبرص، العضو في حلف الناتو، وقد بدأ باليونان ودول أخرى في الحلف، كما أنه يتحدث علنًا عن احتلال القدس".

تجدر الإشارة إلى أن قبرص ليست عضوًا في حلف الناتو.

وتابع نتنياهو: "بالنسبة لنظام متأثر بجماعة الإخوان، وهي حركة متطرفة تكره أمريكا، لا أعتقد أنهم يستحقون طائرات إف-35 أو محركات نفاثة لطائراتهم المقاتلة، لأن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط".