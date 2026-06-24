بعد إعلان ميلوني الإقلاع عن التدخين.. أردوغان مازحا: أتمنى إقناع من حولي

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إقلاعها عن التدخين، معربًا عن أمله في أن يتمكن من إقناع المقربين منه في تركيا باتخاذ الخطوة ذاتها.

وقال أردوغان، في تصريح حمل طابعًا وديًا خلال مناسبة رسمية جمعته بميلوني، إنه يتمنى لو استطاع إقناع الأشخاص المحيطين به في بلاده بالإقلاع عن التدخين، مشيدًا بقرار رئيسة الوزراء الإيطالية التخلي عن هذه العادة.

ويُعرف الرئيس التركي بمواقفه الداعمة لحملات مكافحة التدخين، إذ سبق أن أطلق مبادرات وطنية للحد من استهلاك التبغ، كما دأب خلال لقاءاته العامة على توجيه نصائح للشباب والمواطنين بضرورة الابتعاد عن التدخين حفاظًا على الصحة العامة.

وجاء تعليق أردوغان عقب حديث ميلوني عن قرارها الإقلاع عن التدخين، في إشارة تعكس اهتمام القادة السياسيين بقضايا الصحة العامة، خاصة في ظل الجهود الأوروبية والدولية الرامية إلى خفض معدلات التدخين والحد من الأمراض المرتبطة به.

ويُعد التدخين أحد أبرز أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها عالميًا، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن استهلاك التبغ يتسبب سنويًا في وفاة ملايين الأشخاص حول العالم نتيجة أمراض القلب والرئة والسرطان وغيرها من المضاعفات الصحية الخطيرة.

ولقي تعليق الرئيس التركي تفاعلًا واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره متابعون رسالة غير مباشرة لتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة، فيما رأى آخرون أنه يعكس استمرار اهتمام أردوغان بملف الصحة العامة ومكافحة التدخين.