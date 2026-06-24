قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة
وزيرا خارجية الكويت وأمريكا يبحثان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
فرصة للشراء.. شعبة الذهب: متوسط سعر الجرام عيار 21 بـ 6700 جنيه.. والجنيه الذهب 45600
تكريم 40 عالما وباحثا.. جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2025-2026
أعلى فائدة 22%.. قائمة عوائد شهادات البنك الأهلي 2026
مصدر بالخارجية الفرنسية ينفي عقد لقاء "سري" مع حركة حماس
التأمينات: الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا |فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في انفجار جنوب لبنان
الصومال أمام مجلس الأمن: وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لتجنيد الأطفال في النزاعات
محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى لمتابعة مستجدات العمل ودفع معدلات التنفيذ
سنتكوم: مقتل قيادي في داعش خلال غارة جوية على سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد إعلان ميلوني الإقلاع عن التدخين.. أردوغان مازحا: أتمنى إقناع من حولي

اردوغان وميلوني
اردوغان وميلوني
القسم الخارجي

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إقلاعها عن التدخين، معربًا عن أمله في أن يتمكن من إقناع المقربين منه في تركيا باتخاذ الخطوة ذاتها.

وقال أردوغان، في تصريح حمل طابعًا وديًا خلال مناسبة رسمية جمعته بميلوني، إنه يتمنى لو استطاع إقناع الأشخاص المحيطين به في بلاده بالإقلاع عن التدخين، مشيدًا بقرار رئيسة الوزراء الإيطالية التخلي عن هذه العادة.

ويُعرف الرئيس التركي بمواقفه الداعمة لحملات مكافحة التدخين، إذ سبق أن أطلق مبادرات وطنية للحد من استهلاك التبغ، كما دأب خلال لقاءاته العامة على توجيه نصائح للشباب والمواطنين بضرورة الابتعاد عن التدخين حفاظًا على الصحة العامة.

وجاء تعليق أردوغان عقب حديث ميلوني عن قرارها الإقلاع عن التدخين، في إشارة تعكس اهتمام القادة السياسيين بقضايا الصحة العامة، خاصة في ظل الجهود الأوروبية والدولية الرامية إلى خفض معدلات التدخين والحد من الأمراض المرتبطة به.

ويُعد التدخين أحد أبرز أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها عالميًا، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن استهلاك التبغ يتسبب سنويًا في وفاة ملايين الأشخاص حول العالم نتيجة أمراض القلب والرئة والسرطان وغيرها من المضاعفات الصحية الخطيرة.

ولقي تعليق الرئيس التركي تفاعلًا واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره متابعون رسالة غير مباشرة لتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة، فيما رأى آخرون أنه يعكس استمرار اهتمام أردوغان بملف الصحة العامة ومكافحة التدخين.

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تركيا استهلاك التبغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

ترشيحاتنا

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي.. خبر سار من التأمينات لأصحاب المعاشات

أمريكا وإيران

جيمس راسل: الخليج يشهد تغيرًا كبيرًا في المشهد الجيوسياسي بعد الحرب الإيرانية

درجات الحرارة

رئيس حزب البيئة العالمي: الأعوام 2020 و2025 و2026 سجلت درجات حرارة غير طبيعية وغير مسبوقة

بالصور

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد